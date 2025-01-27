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В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку

В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку В столице Сербии Белграде участники акции протеста заблокировали крупнейшую транспортную развязку.
Другие страны
27 января 2025 г. 15:16
В Сербии протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку

В столице Сербии Белграде участники акции протеста заблокировали крупнейшую транспортную развязку.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что протесты финансируются из-за рубежа, а их цель — свержение власти.

Массовые студенческие протесты продолжаются в Сербии с ноября. На этот раз их организаторы призвали заблокировать на 24 часа Автокоманду — одну из крупнейших транспортных развязок Белграда.

Участники акции проведут 15 минут в молчании в память о 15 погибших при обрушении козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Они требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на протестах.

Во второй половине дня ожидается обращение главы государства Александра Вучича к сербскому народу.

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