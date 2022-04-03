В Сербии пройдут президентские и парламентские выборы

Очередные президентские и внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии. Одновременно состоятся местные выборы в Белграде, а также в муниципалитетах Аранджеловац, Смедеревска-Паланка, Лучани, Медведжа, Княжевац, Баина-Башта, Долевац, Кула, Кладово, М

Очередные президентские и внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии. Одновременно состоятся местные выборы в Белграде, а также в муниципалитетах Аранджеловац, Смедеревска-Паланка, Лучани, Медведжа, Княжевац, Баина-Башта, Долевац, Кула, Кладово, Майданпек, Сечань и Севойно.

Как передает Report, об этом сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК) Республики Сербия.

Таким образом, избирателям предстоит выбрать, кто из восьми кандидатов возглавит государство на ближайшие пять лет, а также избрать на четыре года депутатов Народной скупщины (парламента), городского совета Белграда и 12 муниципалитетов.

В голосовании смогут принять участие 6 502 307 граждан страны, обладающих правом голоса. Избирательные участки откроются в 07:00 и закроются в 20:00 (22:00 - бакинское время).

Республиканская избирательная комиссия заявила, что всего будет открыто 8 255 избирательных участков в Сербии и за рубежом.