В Сербии пройдут досрочные выборы в парламент

Более 6,5 млн граждан Сербии сегодня должны отправиться на избирательные участки, чтобы проголосовать на парламентских выборах, а также выбрать новое руководство в 65 муниципалитетах и городах, включая столицу Белград.

Более 6,5 млн граждан Сербии сегодня должны отправиться на избирательные участки, чтобы проголосовать на парламентских выборах, а также выбрать новое руководство в 65 муниципалитетах и городах, включая столицу Белград.

Как передает Report, в регионах страны откроются 8 273 избирательных участка, 81 из них - за границей, что является рекордным количеством. За ходом выборов будут наблюдать 5 587 сербских и зарубежных наблюдателей - это также рекордное число.

Всего сербский однопалатный парламент - или Национальная ассамблея (скупщина) - насчитывает 250 мест с мандатом на четыре года. Избирательные участки в стране начнут работать в 07:00 по местному времени (10:00 по Баку) и закроются в 20:00 (23:00 по Баку).

По словам главы Республиканской избирательной комиссии Владимира Дмитриевича, окончательные результаты выборов должны быть объявлены через 96 часов после получения последней сводки с избирательного участка. Затем, через 30 дней после объявления окончательных результатов, депутаты нового созыва должны приступить к работе, а еще через 90 дней необходимо сформировать правительство.

У правящей коалиции президента Александра Вучича по итогам последних выборов более 150 мест. Крупнейшими партиями в ней являются Сербская прогрессивная партия самого Вучича и Социалистическая партия Сербии, основанная еще бывшим президентом Слободаном Милошевичем. Коалицию также поддерживают этнические венгры.