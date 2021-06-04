В Сербии произошли взрывы на складе боеприпасов оружейного завода

Серия взрывов произошла сегодня на заводе по производству военных боеприпасов в сербском городе Чачак.
Как передает Report со ссылкой на Euronews, жители близлежащих районов эвакуированы.
Взрывы произошли на складе боеприпасов завода "Слобода" в Чачаке, примерно в 140 км к югу от Белграда.
О пострадавших в результате инцидента и причинах взрыва не сообщается.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что ситуация "под контролем" и "все в безопасности".
По словам Вулина, сотрудники фабрики не пострадали.