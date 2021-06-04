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В Сербии произошли взрывы на складе боеприпасов оружейного завода

В Сербии произошли взрывы на складе боеприпасов оружейного завода Серия взрывов произошла сегодня на заводе по производству военных боеприпасов в сербском городе Чачак
Другие страны
4 июня 2021 г. 13:07
В Сербии произошли взрывы на складе боеприпасов оружейного завода

Серия взрывов произошла сегодня на заводе по производству военных боеприпасов в сербском городе Чачак.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, жители близлежащих районов эвакуированы.

Взрывы произошли на складе боеприпасов завода "Слобода" в Чачаке, примерно в 140 км к югу от Белграда.

О пострадавших в результате инцидента и причинах взрыва не сообщается.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что ситуация "под контролем" и "все в безопасности".

По словам Вулина, сотрудники фабрики не пострадали.

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