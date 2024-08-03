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В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии: ранены 7 человек

В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии: ранены 7 человек На оборонном предприятии "Крушик" в Сербии произошел взрыв в одном из цехов, в результате которого пострадали семь человек.
Другие страны
3 августа 2024 г. 16:01
В Сербии произошел взрыв на оборонном предприятии: ранены 7 человек

На оборонном предприятии "Крушик" в Сербии произошел взрыв в одном из цехов, в результате которого пострадали семь человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщают местные СМИ.

"По информации дежурной части полиции города Валево, в цеху "Крушик" в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились за медпомощью с различными травмами" , - говорится в сообщении.

"Крушик" в Валево - одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности Сербии, находится в государственной собственности.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyada müdafiə zavodunda partlayış baş verib, yeddi nəfər xəsarət alıb

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