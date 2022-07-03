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В Сербии призвали молодежь проходить добровольную военную службу

В Сербии призвали молодежь проходить добровольную военную службу Министерство обороны Сербии призвало молодежь страны проходить добровольную военную службу.
Другие страны
3 июля 2022 г. 03:45
В Сербии призвали молодежь проходить добровольную военную службу

Министерство обороны Сербии призвало молодежь страны проходить добровольную военную службу.

Как передает Report, в заявлении ведомства отмечается, что молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет приглашаются на военную службу на добровольной основе сроком на 6 месяцев.

Тем, кто хочет пройти добровольную военную службу, будут выплачены билеты в оба конца, на время их службы их медицинская страховка будет покрыта государством, а также выплачиваться ежемесячное пособие в размере 323 евро.

Министерство также объявило, что те, кто успешно завершат 6-месячную добровольную военную службу, получат право служить в сербской армии на профессиональной основе.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyada könüllü hərbi xidmətə görə aylıq 323 avro veriləcək

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