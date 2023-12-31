В Сербии планируют двигаться к ЕС, сохраняя отношения с Китаем и РФ

"Сербия продолжит путь к Евросоюзу при сохранении традиционных дружеских отношений с Китаем и Россией и не собирается вводить санкции, для удовлетворения какой-либо третьей стороны".

"Сербия продолжит путь к Евросоюзу при сохранении традиционных дружеских отношений с Китаем и Россией и не собирается вводить санкции, для удовлетворения какой-либо третьей стороны".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Александр Вучич в штаб-квартире коалиции "Сербия не смеет останавливаться".

По его словам, республика останется свободным и независимым государством, которое будет принимать свои решения самостоятельно.

"Продолжит свой путь к ЕС вопреки тому, что есть многие в Европе, которые бы убрали Сербию с этого пути", - сказал он.

Вучич добавил, что Сербия продолжит сохранять традиционные дружеские отношения с КНР и РФ и с другими странами. Президент отметил, что Сербия не будет вводить санкции или делать заявления, чтобы удовлетворить других, а будет поступать в своих интересах.