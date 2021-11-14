В Сербии перевернулся микроавтобус с мигрантами, есть погибшие и раненые

Микроавтобус с нелегальными мигрантами перевернулся на юго-востоке Сербии, двое погибли, 20 госпитализированы.

Микроавтобус с нелегальными мигрантами перевернулся на юго-востоке Сербии, двое погибли, 20 госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщает национальное телевидение страны со ссылкой на медиков.

ДТП произошло близ поселка Радин-До под городом Пирот на крайнем юго-востоке Сербии близ границы с Болгарией. Микроавтобус с мигрантами на большой скорости проехал железнодорожный переезд, затем несколько раз перевернулся на трассе, оставшись лежать на крыше.

"Двое погибли на месте. Один пострадавший направлен в клинический центр города Ниш, в больницу города Пирот - 19 человек, из которых только один - совершеннолетний и еще один - гражданин Сербии. У пациентов переломы позвоночника, ребер, конечностей и зубов", - цитирует телевидение доктора Небойшу Йовановича.