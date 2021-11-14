О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сербии перевернулся микроавтобус с мигрантами, есть погибшие и раненые

В Сербии перевернулся микроавтобус с мигрантами, есть погибшие и раненые Микроавтобус с нелегальными мигрантами перевернулся на юго-востоке Сербии, двое погибли, 20 госпитализированы.
Другие страны
14 ноября 2021 г. 17:54
В Сербии перевернулся микроавтобус с мигрантами, есть погибшие и раненые

Микроавтобус с нелегальными мигрантами перевернулся на юго-востоке Сербии, двое погибли, 20 госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщает национальное телевидение страны со ссылкой на медиков.

ДТП произошло близ поселка Радин-До под городом Пирот на крайнем юго-востоке Сербии близ границы с Болгарией. Микроавтобус с мигрантами на большой скорости проехал железнодорожный переезд, затем несколько раз перевернулся на трассе, оставшись лежать на крыше.

"Двое погибли на месте. Один пострадавший направлен в клинический центр города Ниш, в больницу города Пирот - 19 человек, из которых только один - совершеннолетний и еще один - гражданин Сербии. У пациентов переломы позвоночника, ребер, конечностей и зубов", - цитирует телевидение доктора Небойшу Йовановича.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Serbiyada miqrantları daşıyan mikroavtobus aşıb, ölən və yaralananlar var

Экслюзивные новости

Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
Чехия объявила о направлениях сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере
13 ноября 2021 г. 10:37
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ведется работа по включению Шуши и Азыхской пещеры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
12 ноября 2021 г. 15:43
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
Посол: Германия готова сотрудничать в вопросе очищения водных ресурсов освобожденных земель
12 ноября 2021 г. 11:33
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
Микаил Джаббаров: Логистические коридоры будут использоваться эффективнее
11 ноября 2021 г. 17:40
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
Правительство готовит документ о предоставлении пособий ветеранам войны
11 ноября 2021 г. 14:36
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
Возобновился транзит туркменской нефти Dragon Oil через БТД
11 ноября 2021 г. 11:37
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
TRACECA: Основная тема переговоров с ЕС – открытие Зангезурского коридора
10 ноября 2021 г. 13:10
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
ВОЗ: Пандемия коронавируса все еще в самом разгаре
10 ноября 2021 г. 13:10
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
Генконсул: Между Пакистаном и Азербайджаном откроются прямые авиарейсы
9 ноября 2021 г. 07:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi