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В Сербии отменяют все коронавирусные ограничения на въезд в страну

В Сербии отменяют все коронавирусные ограничения на въезд в страну Все ограничения на въезд в Республику Сербия, принятые ранее в связи с пандемией, отменяются.
Другие страны
2 мая 2022 г. 16:03
В Сербии отменяют все коронавирусные ограничения на въезд в страну

Все ограничения на въезд в Республику Сербия, принятые ранее в связи с пандемией, отменяются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило национальное телевидение страны РТС.

"Начиная с полуночи 3 мая 2022 года, все меры контроля и ограничения в связи с заразной болезнью COVID-19 на въезд в Республику Сербия отменяются как для граждан страны, так и для иностранных граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение не означает конец пандемии и принято в соответствии с актуальной эпидемиологической обстановкой.

С 10 марта 2022 года в Сербии были отменены все эпидемические меры, а ношение масок в закрытых помещениях носит рекомендательный характер, кроме больниц, поликлиник и пунктов скорой помощи, где маски по-прежнему обязательны.

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