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В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде

В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник.
Другие страны
9 июля 2020 г. 19:35
В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде

Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции премьер Ана Брнабич.

По ее словам, в столице страны вводятся лишь ограничения на массовые собрания людей.

"Первая мера для Белграда - запрет на массовые собранию людей больше 10 человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях. Вторая мера - ограничения численности людей в закрытых помещениях. Третья мера - ограничение рабочего времени в закрытых помещениях", - заявила Брнабич, отметив, что о комендантском часе речи не идет.

Ранее в результате массовых беспорядков в Белграде пострадали 36 человек. 

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