В Сербии обвинили западные спецслужбы в организации протестов

За протестами оппозиции в Сербии стоят западные спецслужбы, прежде всего разведка ФРГ.

За протестами оппозиции в Сербии стоят западные спецслужбы, прежде всего разведка ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

"За этими протестами без всякого сомнения стоят западные спецслужбы. В этот раз Федеральная разведывательная служба Германии (BND) играет главную роль, но участвуют и американская, британская и французская разведки", - сказал он.

Политик отметил, что властям Сербии пришлось применить силу, и Белград долго медлил с этим решением, потому что до этого власти "позволяли безответственным людям блокировать мосты, автомагистрали".

"Нужно было вовремя это остановить. В центре города можете протестовать сколько угодно, но жизненно важные транспортные развязки нельзя ставить под угрозу, в этом случае применение силы оправдано", - подчеркнул Шешель.

Сторонники прозападной оппозиции в Сербии назначили на 29 декабря 24-часовую блокаду трасс, которая перейдет в большой субботний протест в Белграде.