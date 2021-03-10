В Сербии обнаружили африканскую чуму свиней

Случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) выявлен в сербском населенном пункте Глободер вблизи города Крушевац

Случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) выявлен в сербском населенном пункте Глободер вблизи города Крушевац.

Как передает Report, об этом сообщило национальное телевидение Сербии .

Отмечается, что АЧС диагностирована на одной свиноферме в населенном пункте Глободер, что подтверждено Отделением республиканской ветеринарной инспекции в городе Крушевац.

В настоящее время идет опись всех свиноводческих хозяйств, а также частных домохозяйств, выращивающих свиней в указанных районах. Запрещена перевозка свиней в зараженном районе и в районе, находящемся под угрозой заражения.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.