В Сербии на военном заводе произошел взрыв, госпитализированы 7 человек

В Сербии на военном заводе "Крушик" прогремел взрыв, в результате которого несколько человек госпитализировали.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал N1.
Отмечается, что в результате инцидента были госпитализированы семь человек.
По информации СМИ взрыв произошел в ходе плановых работ по прессовке пентаэритриттетранитрата (взрывчатого вещества, используемого для снаряжения боеприпасов и капсюлей к ним).
Отметим, что накануне Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что заводе "Крушик" якобы производятся боеприпасы для Украины.