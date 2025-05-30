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В Сербии на военном заводе произошел взрыв, госпитализированы 7 человек

В Сербии на военном заводе произошел взрыв, госпитализированы 7 человек В Сербии на военном заводе "Крушик" прогремел взрыв, в результате которого несколько человек госпитализировали.
Другие страны
30 мая 2025 г. 15:38
В Сербии на военном заводе произошел взрыв, госпитализированы 7 человек

В Сербии на военном заводе "Крушик" прогремел взрыв, в результате которого несколько человек госпитализировали.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал N1.

Отмечается, что в результате инцидента были госпитализированы семь человек.

По информации СМИ взрыв произошел в ходе плановых работ по прессовке пентаэритриттетранитрата (взрывчатого вещества, используемого для снаряжения боеприпасов и капсюлей к ним).

Отметим, что накануне Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что заводе "Крушик" якобы производятся боеприпасы для Украины.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyada hərbi zavodda partlayış baş verib, 7 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

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