В Сербии на военном предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

На западе Сербии в городе Валево произошел взрыв на военном предприятии "Крушик". В результате происшествия получили ранения два человека.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил PTC.
По данным Минобороны страны, взрыв произошел в результате срабатывания и детонации капсюля боеприпаса во время нанесения лака.
В результате происшествия пострадала 40-летняя работница. Ее с серьезными травмами ее сначала доставили в Валевскую больницу, а затем направили в офтальмологическую клинику в Белграде.
Второй - 30-летний рабочий, получил легкие травмы.
На место прибыли компетентные органы, а директор предприятия "Крушик" сформировал комиссию для выяснения причин произошедшего.