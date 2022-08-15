В Сербии на военном предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

На западе Сербии в городе Валево произошел взрыв на военном предприятии "Крушик". В результате происшествия получили ранения два человека.

На западе Сербии в городе Валево произошел взрыв на военном предприятии "Крушик". В результате происшествия получили ранения два человека.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил PTC.

По данным Минобороны страны, взрыв произошел в результате срабатывания и детонации капсюля боеприпаса во время нанесения лака.

В результате происшествия пострадала 40-летняя работница. Ее с серьезными травмами ее сначала доставили в Валевскую больницу, а затем направили в офтальмологическую клинику в Белграде.

Второй - 30-летний рабочий, получил легкие травмы.

На место прибыли компетентные органы, а директор предприятия "Крушик" сформировал комиссию для выяснения причин произошедшего.