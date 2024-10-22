В Сербии могут провести референдум по вопросу вступления в БРИКС

Президент Сербии Александр Вучич не исключил проведения референдума по вопросу вступления страны в БРИКС.

Президент Сербии Александр Вучич не исключил проведения референдума по вопросу вступления страны в БРИКС.

Как передает Report , с соответствующим заявлением глава государства выступил в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, рейтинг популярности БРИКС в Сербии достиг 42%, данная тема станет одной из ключевых в республике уже в течение ближайших двух лет и может потребовать проведения референдума.

"Несколько дней назад я посмотрел, что люди в Сербии думают по этому вопросу. Популярность БРИКС в Сербии сейчас находится на уровне около 42%. Я думаю, что обсуждение этого вопроса пусть и не понравится многим, но будет очень серьезным через полтора-два года в этой стране. <...> Я не исключаю возможности, что на каких-то выборах, когда через два с половиной года будут выбирать нового президента, это станет одной из ключевых тем. Кто знает, может даже темой для референдума", - отметил Вучич.

Напомним, что 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане была принята "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой". Согласно пункту 4.5 декларации, азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС, а китайская сторона приветствовала участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС.

В конце августа в МИД сообщили, что Азербайджан подал официальную заявку на вступление в объединение.