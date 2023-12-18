В Сербии коалиция правящей партии лидирует на выборах

Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах в Сербии с результатом 47,21% после обработки 91,6% бюллетеней.

Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах в Сербии с результатом 47,21% после обработки 91,6% бюллетеней.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию (РИК).

Согласно ее данным, после обработки бюллетеней на 7 584 из 8 273 избирательных участков коалиция получает 1 592 526 голосов, или 47,21%. Далее идет оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 22,9%. Третье место занимает коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" с результатом 6,67%.