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В Сербии коалиция правящей партии лидирует на выборах

В Сербии коалиция правящей партии лидирует на выборах Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах в Сербии с результатом 47,21% после обработки 91,6% бюллетеней.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 10:46
В Сербии коалиция правящей партии лидирует на выборах

Коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах в Сербии с результатом 47,21% после обработки 91,6% бюллетеней.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию (РИК).

Согласно ее данным, после обработки бюллетеней на 7 584 из 8 273 избирательных участков коалиция получает 1 592 526 голосов, или 47,21%. Далее идет оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 22,9%. Третье место занимает коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" с результатом 6,67%.

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Версия на английском языке Ruling party coalition leads elections in Serbia
Версия на азербайджанском языке Serbiyada parlament seçkilərində hakim koalisiya qalib gəlib

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