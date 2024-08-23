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В Сербии из-за возгорания электроскутера погибли шесть человек

В Сербии из-за возгорания электроскутера погибли шесть человек Пожар в городе Нови-Сад, который возник из-за возгорания электрического скутера, унес жизни шести человек, четверо из которых - дети в возрасте до семи лет.
Другие страны
23 августа 2024 г. 11:57
В Сербии из-за возгорания электроскутера погибли шесть человек

Пожар в городе Нови-Сад, который возник из-за возгорания электрического скутера, унес жизни шести человек, четверо из которых - дети в возрасте до семи лет.

Как передает Report об этом сообщил глава МВД Ивица Дачич.

"В пожаре, который произошел сегодня утром около 03:00 в доме на улице Джорджа Дере, погибли шесть человек, среди которых четверо детей в возрасте от двух до семи лет", - приводятся слова Дачича в заявлении правоохранительного ведомства.

"Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям, девять пожарных на двух автомобилях потушили пожар, а полиция и представитель прокуратуры провели осмотр места происшествия. Возможной причиной пожара может являться скутер, подключенный к электросети", - отметил глава МВД, добавив, что сотрудники его ведомства продолжают активную работу "с целью установления всех обстоятельств этого трагического происшествия".

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