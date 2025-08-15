О нас

Другие страны
15 августа 2025 г. 03:42
В Сербии из-за беспорядков ранены 42 сотрудника полиции

По меньшей мере 42 сотрудника полиции, в том числе 26 в Белграде, получили ранения в ходе массовых беспорядков на митингах по всей Сербии, задержаны 37 участников акций.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

"Ранения получили 42 сотрудника полиции, из них 26 - в Белграде. Отмечу, что это предварительные данные, и число 42 - минимальное, при этом несколько человек получили тяжелые травмы. Оперативные действия еще продолжаются. На данный момент задержаны 37 человек", - сказал Дачич на пресс-конференции.

Версия на азербайджанском языке Serbiyada keçirilən etiraz aksiyalarında 42 polis yaralanıb

