В Сербии два человека погибли при падении моста в реку

Два человека погибли, 11 пострадали, когда подвесной пешеходный мост через реку Западна-Морава (Сербия), по которому шли туристы, оборвался и упал в воду.

Два человека погибли, 11 пострадали, когда подвесной пешеходный мост через реку Западна-Морава (Сербия), по которому шли туристы, оборвался и упал в воду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Tanjug.

Ранее сербские СМИ сообщали о падении туристического автобуса в реку, однако впоследствии эту информацию опровергли. По данным агентства, туристы из Республики Сербской приехали в Овчар-Баню для осмотра монастырей и святынь этого сербского региона. Группа из 20 человек по подвесному мосту длиной около 50 м начала переходить на другой берег реки. Из-за перегруза мост не выдержал, тросы оборвались и люди упали в реку.

В результате инцидента не смогли выплыть на поверхность две женщины. Еще 11 человек с различными травмами доставлены в больницы.