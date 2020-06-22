В Сербии число жертв коронавируса достигло 262

В Сербии за сутки скончался один больной COVID-19, выявлены 96 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 262 человека. Выявлены 96 новых зараженных, всего 12 990 больных", - заявили в минздраве этой страны.Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее предположил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.Сербия смягчила меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта.