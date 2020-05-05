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В Сербии число жертв коронавируса достигло 200

В Сербии число жертв коронавируса достигло 200

В Сербии от коронавируса за сутки скончались три человека, общее число жертв достигло 200, выявлено более 9,6 тысячи зараженных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

В понедельник в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны.

"Ко вторнику выявлено 120 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 9 677 человек. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 200 граждан", - сообщил минздрав.

Отмечается, что выздоровели 1 723 человека.

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