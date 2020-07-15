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В Сербии число инфицированных превысило 18 тыс.

В Сербии число инфицированных превысило 18 тыс. За сутки выявлен 351 больной коронавирусом
Другие страны
15 июля 2020 г. 18:00
В Сербии число инфицированных превысило 18 тыс.

В Сербии число жертв COVID-19 в среду достигло с начала пандемии 429 человек, за сутки выявлен 351 больной коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил национальный кризисный штаб.

Национальный кризисный штаб при правительстве постановил днем, что в Сербии с пятницы обязательным будет ношение масок и на открытом пространстве из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в двух десятках сербских муниципалитетов.

"За прошедшие 24 часа тестированы 8 393 пациента, выявлен 351 больной COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 18 334. Скончались 11 пациентов, всего умерли 429 человек", - заявил член национального кризисного штаба в среду.

"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 169 человек, за сутки госпитализированы 234 человека, всего в больницах находятся свыше 4,6 тысячи больных коронавирусом", - уточнили медики.

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