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В Сербии 256 человек с одинаковыми именем и фамилией попали в книгу рекордов Гиннесса

В Сербии 256 человек с одинаковыми именем и фамилией попали в книгу рекордов Гиннесса Собравшиеся в одном месте 256 человек с одинаковыми именем и фамилией установили в Сербии новый рекорд Книги рекордов Гиннесса.
Другие страны
5 февраля 2023 г. 04:41
В Сербии 256 человек с одинаковыми именем и фамилией попали в книгу рекордов Гиннесса

Собравшиеся в одном месте 256 человек с одинаковыми именем и фамилией установили в Сербии новый рекорд Книги рекордов Гиннесса.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Вечерне новости".

Так, представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировал 4 февраля присутствие в одном месте 256 человек с именем и фамилией Милица Йованович и вручил организаторам мероприятия официальный сертификат.

В публикации подчеркивается, что участникам вручили памятные подарки.

Газета отмечает, что предыдущий подобный рекорд зафиксировали в Токио, там в одном из кинотеатров собрались 178 человек по имени Хирокадзу Танака.

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