В сентябре откроется 77-я сессия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке 12 сентября приступит к работе 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

В Нью-Йорке 12 сентября приступит к работе 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report, в тот день нынешний глава ГА Абдулла Шахид закроет 76-ю сессию, а в ходе 77-ой сессии ГА ООН будет председательствовать избранный в июне этого года венгерский дипломат Чаба Кереши.

Традиционная неделя высокого уровня - с участием лидеров государств - начнется 20 сентября. 21 сентября состоится заседание высокого уровня в рамках годового празднования 30-летия принятия Декларации ООН о правах меньшинств.

Как сообщает пресс-служба ООН, 16-17 сентября состоится саммит трансформации образования, который в ООН называют главным событием этого месяца. Ожидается принятие Молодежной декларации и заявление Генерального секретаря ООН о перспективах преобразований в образовании.