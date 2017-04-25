В Сенегале затонула лодка, погибли не менее 17 человек

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли, еще 40 пострадали после того, как их лодка перевернулась в центральной части западноафриканской республики Сенегал, cообщает Report со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел около деревни Беттенти. В момент крушения на рыболовецком судне находились по меньшей мере 60 человек. Пострадавшим была оказана помощь в местном медицинском пункте.

Президент Сенегала Маки Салл объявил трехдневный траур.