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    В Сенегале затонула лодка, погибли не менее 17 человек

    В момент крушения на рыболовецком судне находились по меньшей мере 60 человек

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 человек погибли, еще 40 пострадали после того, как их лодка перевернулась в центральной части западноафриканской республики Сенегал, cообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Инцидент произошел около деревни Беттенти. В момент крушения на рыболовецком судне находились по меньшей мере 60 человек. Пострадавшим была оказана помощь в местном медицинском пункте.

    Президент Сенегала Маки Салл объявил трехдневный траур.

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