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В Сенегале запретили митинг в поддержку лидера оппозиции

В Сенегале запретили митинг в поддержку лидера оппозиции Власти Сенегала запретили запланированный на субботу митинг в поддержку оппозиционера Усмана Сонко, который объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 15:00
В Сенегале запретили митинг в поддержку лидера оппозиции

Власти Сенегала запретили запланированный на субботу митинг в поддержку оппозиционера Усмана Сонко, который объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

По данным агентства, митинг запрещен из-за "угроз нарушения общественного порядка, препятствования свободному передвижению людей и риска проникновения злоумышленников".

"Это всего лишь очередная провокация, но мы приглашаем товарищей и сторонников оставаться с нами", - прокомментировал запрет соратник Сонко Эль Малик Ндиайе на странице в Facebook.

Ранее Усман Сонко подал в Конституционный совет заявку на выдвижение в качестве кандидата, несмотря на отказ администрации предоставить ему все необходимые документы.

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