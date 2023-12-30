В Сенегале запретили митинг в поддержку лидера оппозиции

Власти Сенегала запретили запланированный на субботу митинг в поддержку оппозиционера Усмана Сонко, который объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

Власти Сенегала запретили запланированный на субботу митинг в поддержку оппозиционера Усмана Сонко, который объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

По данным агентства, митинг запрещен из-за "угроз нарушения общественного порядка, препятствования свободному передвижению людей и риска проникновения злоумышленников".

"Это всего лишь очередная провокация, но мы приглашаем товарищей и сторонников оставаться с нами", - прокомментировал запрет соратник Сонко Эль Малик Ндиайе на странице в Facebook.

Ранее Усман Сонко подал в Конституционный совет заявку на выдвижение в качестве кандидата, несмотря на отказ администрации предоставить ему все необходимые документы.