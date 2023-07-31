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В Сенегале заблокировали мобильный интернет на фоне протестов

В Сенегале заблокировали мобильный интернет на фоне протестов Минсвязи Сенегала сегодня приостановило работу мобильного интернета в связи с беспорядками из-за ареста лидера оппозиции Усмана Сонко, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
31 июля 2023 г. 18:35
В Сенегале заблокировали мобильный интернет на фоне протестов

Минсвязи Сенегала сегодня приостановило работу мобильного интернета в связи с беспорядками из-за ареста лидера оппозиции Усмана Сонко, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Министерство связи, телекоммуникаций и цифровой экономики Сенегала объявило о временной приостановке доступа к мобильному интернету с понедельника из-за угрозы беспорядков и распространения призывов к протестным акциям в соцсетях. Как отмечает министерство, приостановка мобильного интернета является превентивной мерой для предотвращения нарушения общественного порядка.

Ранее представитель суда сенегальской столицы Дакара сообщил, что Сонко обвиняется в заговоре с целью мятежа, призывах к восстанию, преступном сговоре, заговоре против государства. В качестве доказательства прокуратура привела запись с мобильного телефона, на которой, по словам следователей, Сонко призывает людей быть готовыми выступить против властей.

Появление записи привело к аресту оппозиционера 28 июля в его собственном доме. Он находился там без права покидать помещения с 1 июня - дня, когда уголовный суд Дакара признал 49-летнего Сонко виновным в растлении малолетних и приговорил его к двум годам тюрьмы. Прокуратура сообщила, что недавно Сонко вырвал у охранявшей его женщины-полицейской мобильный телефон и обратился с его помощью к своим сторонникам, что было расценено как стремление поднять мятеж.

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