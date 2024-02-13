В Сенегале заблокировали доступ к интернету

Доступ к интернету с мобильных устройств заблокирован в Сенегале после того, как столичные власти запретили оппозиции провести в Дакаре демонстрацию с требованием организовать президентские выборы в установленные сроки.

Доступ к интернету с мобильных устройств заблокирован в Сенегале после того, как столичные власти запретили оппозиции провести в Дакаре демонстрацию с требованием организовать президентские выборы в установленные сроки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

"В связи с распространением в социальных сетях подрывных сообщений и вызывающих ненависть призывов, которые ранее уже спровоцировали бурные демонстрации, интернет мобильных данных приостановлен во вторник", - приводит агентство заявление Министерства связи, телекоммуникаций и цифровой экономики Сенегала.

Нынешняя блокировка доступа к интернету в Сенегале стала уже второй в этом месяце. 4 февраля из-за распространения подрывающих безопасность призывов на фоне демонстрации оппозиции, требовавшей отменить решение о переносе президентских выборов с февраля на декабрь, власти заблокировали доступ к интернету с мобильных устройств. Блокировка продолжалась три дня.

Оппозиция планировала провести в Дакаре 13 февраля демонстрацию, но власти запретили ее, поскольку она должна была пройти через центр города и главные магистрали. По словам администрации Дакара, протестующие могли создать серьезную угрозу свободе передвижения людей в ряде районов столицы.