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В Сенегале в ходе акций протеста погибли два человека

В Сенегале в ходе акций протеста погибли два человека Два человека погибли в ходе беспорядков в Сенегале.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 00:36
В Сенегале в ходе акций протеста погибли два человека

Два человека погибли в ходе беспорядков в Сенегале.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

Ранее отмечалось, что силы правопорядка разогнали массовые манифестации оппозиции против переноса выборов президента. Протесты прошли в Дакаре и нескольких других городах страны. По призыву противников нынешних властей на улицы вышла молодежь, которая вступала в стычки с полицией. Манифестанты перекрывали улицы с помощью автомобильных покрышек и поджигали их. В ответ полиция применила гранаты со слезоточивым газом. Были проведены кратковременные задержания активистов.

Оппозиционные партии уже несколько дней подряд призывают в социальных сетях своих сторонников к демонстрациям протеста против переноса президентских выборов, изначально намеченных на 25 февраля.

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