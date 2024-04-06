В Сенегале сформировано новое правительство

В Сенегале сформировано новое правительство, в состав которого вошли 25 министров и пять госсекретарей.

В Сенегале сформировано новое правительство, в состав которого вошли 25 министров и пять госсекретарей.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство печати Сенегала.

Кресло министра интеграции и иностранных дел заняла Ясин Фаль, одна их четырех женщин в правительстве. Министром вооруженных сил стал генерал Бирам Диоп, внутренних дел - Жан-Батист Тин, юстиции и хранителем печатей - Усман Диань.

На должность министра экономики, планирования и сотрудничества назначен Абдурахман Сарр, рыболовства, морской и портовой инфраструктуры - Фату Диуф, энергетики, нефти и горнодобывающей промышленности - Бирам Сулей Диоп.