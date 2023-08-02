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В Сенегале прошли демонстрации, сопровождавшиеся сожжением флага Франции

В Сенегале прошли демонстрации, сопровождавшиеся сожжением флага Франции Демонстрации протеста против заключения под стражу лидера оппозиции Сенегала Усмана Сонко продолжаются в различных городах страны, в нескольких местах они сопровождались сожжением государственного флага Франции.
Другие страны
2 августа 2023 г. 17:14
В Сенегале прошли демонстрации, сопровождавшиеся сожжением флага Франции

Демонстрации протеста против заключения под стражу лидера оппозиции Сенегала Усмана Сонко продолжаются в различных городах страны, в нескольких местах они сопровождались сожжением государственного флага Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Barlamane.

На портале появился видеосюжет, на котором, по утверждению электронного издания, происходит сожжение французского флага на улице столицы Сенегала Дакаре.

Сонко был арестован 28 июля. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью мятежа, призывах к восстанию, преступном сговоре, заговоре против государства. Сейчас лидер оппозиции находится под стражей в ожидании суда.

Власти 31 июля распустили партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство", лидером которой являлся Сонко. Минсвязи Сенегала приостановило работу мобильного интернета в связи с опасениями по поводу возможных беспорядков.

Сонко участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Он объявил, что намерен участвовать в выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. Однако 1 июня суд приговорил 49-летнего Сонко к двум годам тюремного заключения за растление малолетних. Этот приговор суда лишает лидера оппозиции возможности выставить на выборах свою кандидатуру. При этом действующий президент Сенегала Маки Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания.

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Версия на азербайджанском языке Seneqalda etiraz aksiyalarında Fransa bayrağı yandırılıb

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