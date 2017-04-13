В Сенегале при пожаре на религиозном мероприятии погибли более 20 человек, 87 ранены

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 человека погибли и 87 пострадали при пожаре во время исламского религиозного мероприятия, которое проходило на юго-востоке Сенегала, cообщает Report со ссылкой на AFP.

Пожар разгорелся накануне вечером, когда верующие собрались в городе Медина Гонасе, который является местом паломничества, сообщили представители властей и пожарные.

Среди пострадавших 20 человек находятся в тяжелом состоянии. У некоторых пострадавших серьезные ожоги, другие получили ранения из-за давки, которую вызвала паника в толпе.

Пламя быстро распространилось по соломенным крышам палаток, которые соорудили паломники, приехавшие на длящееся несколько дней мероприятие. Причина пожара не сообщается.