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В Сенегале началось голосование на досрочных парламентских выборах

В Сенегале началось голосование на досрочных парламентских выборах Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Сенегале, в ходе выборов сформируют новый состав Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) из 165 депутатов.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 13:08
В Сенегале началось голосование на досрочных парламентских выборах

Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Сенегале, в ходе выборов сформируют новый состав Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) из 165 депутатов.

Как передает Report, об этом сообщает южноафриканская радиостанция SABC.

Согласно информации, за места в парламенте борется 41 партия и коалиция. Действующие власти страны представлены левоцентристской партией "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (PASTEF), избирательный список которой возглавляет премьер-министр страны Усман Сонко.

Конкурентом PASTEF является центристская оппозиционная коалиция Takku Wallu Senegal (в переводе с языка волоф "Объединяясь для спасения Сенегала"), возглавляемая бывшим президентом страны (2012-2024) Маки Салем.

Отмечается, что число зарегистрированных избирателей составляет в Сенегале 7,3 млн. Выборы проводятся в один тур, но по двум формулам. 112 депутатов избираются по региональным округам, остальные 53 - по общенациональному округу. Для завоевания парламентского большинства партии или коалиции необходимо завоевать не менее 83 депутатских мандатов.

Президент Сенегала от оппозиции Бассиру Диомай Фай распустил 12 сентября Национальную ассамблею - за три года до истечения ее полномочий - и назначил досрочные всеобщие выборы. Это решение последовало после того, как парламент отклонил представленный президентом проект закона, направленного на реформу структуры государственной власти. Большинство в распущенной Национальной ассамблее составляли сторонники Саля.

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Версия на азербайджанском языке Seneqalda növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir

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