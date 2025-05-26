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В Сенегале из-за обрушения строящегося здания погибли 11 человек

В Сенегале из-за обрушения строящегося здания погибли 11 человек При обрушении строящегося трехэтажного здания в городе Тубе в центральной части Сенегала погибли не менее 11 человек, еще семеро получили ранения.
Другие страны
26 мая 2025 г. 19:25
В Сенегале из-за обрушения строящегося здания погибли 11 человек

При обрушении строящегося трехэтажного здания в городе Тубе в центральной части Сенегала погибли не менее 11 человек, еще семеро получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию RTS, в спасательных работах задействованы значительные человеческие и технические ресурсы.

Продолжаются поиски возможных выживших и других жертв, отмечается в сообщении.

Причиной трагедии местный префект назвал "несоблюдение строительных норм". Отмечается, что начато официальное расследование для установления точных причин обрушения и ответственных лиц.

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Версия на азербайджанском языке Seneqalda tikilməkdə olan binanın çökməsi nəticəsində 11 nəfər ölüb

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