В Сенегале из-за обрушения строящегося здания погибли 11 человек

При обрушении строящегося трехэтажного здания в городе Тубе в центральной части Сенегала погибли не менее 11 человек, еще семеро получили ранения.

При обрушении строящегося трехэтажного здания в городе Тубе в центральной части Сенегала погибли не менее 11 человек, еще семеро получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию RTS, в спасательных работах задействованы значительные человеческие и технические ресурсы.

Продолжаются поиски возможных выживших и других жертв, отмечается в сообщении.

Причиной трагедии местный префект назвал "несоблюдение строительных норм". Отмечается, что начато официальное расследование для установления точных причин обрушения и ответственных лиц.