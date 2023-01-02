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В Сенегале двух депутатов осудили на шесть месяцев тюрьмы

В Сенегале двух депутатов осудили на шесть месяцев тюрьмы Суд Дакара приговорил двух депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) к шести месяцам тюремного заключения за нанесение в драке побоев коллеге во время дебатов по бюджету.
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2 января 2023 г. 23:15
В Сенегале двух депутатов осудили на шесть месяцев тюрьмы

Суд Дакара приговорил двух депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) к шести месяцам тюремного заключения за нанесение в драке побоев коллеге во время дебатов по бюджету.

Как передает Report, об этом сообщило агентство печати Сенегала, добавив, что каждый из них еще должен выплатить штраф в размере €150.

Депутаты от оппозиции Массата Самба и Мамаду Ньянга напали на Эми Гниби Ндиайе, которая состоит в правящей партии, и нанесли ей несколько ударов.

Драка, которая произошла в парламенте Сенегала 1 декабря, попала на экраны телевизоров, так как с заседания велась прямая трансляция. Этот эпизод широко разошелся в социальных сетях.

Оба депутата были арестованы. Следствие добивалось для каждого из них наказания в виде двух лет лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке Seneqalda iki deputat altı ay həbs cəzasına məhkum edilib

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