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В Сенегале 40 человек погибли при столкновении двух автобусов

В Сенегале 40 человек погибли при столкновении двух автобусов В Сенегале в результате столкновения двух автобусов 40 человек погибли и более 70 получили травмы
Другие страны
8 января 2023 г. 16:10
В Сенегале 40 человек погибли при столкновении двух автобусов

В Сенегале в результате столкновения двух автобусов 40 человек погибли и более 70 получили травмы

Как передает Report, об этом сообщает издание Senenews со ссылкой на свои источники.

Авария произошла рано утром в области Кафрин в 250 км к юго-востоку от Дакара. Автобус, следовавший из столицы Сенегала, столкнулся с другим автобусом, двигающимся из Кедугу.

Предварительной причиной аварии считается повреждение шины у одного из автобусов, после чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автобусом лоб в лоб.

Президент Сенегала Маки Салл заявил, что в связи с ДТП решил объявить трехдневный национальный траур с 9 января.

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Версия на азербайджанском языке Seneqalda iki avtobus toqquşub, 40 nəfər ölüb, 70-dən çox insan yaralanıb

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