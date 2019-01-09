В Сенате США заблокировали закон о санкциях против России, Ирана и Сирии

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Члены Сената США не смогли приступить к голосованию по законопроекту, предусматривающему введение санкций за помощь Правительству Сирии.

Как передает Report, документ поддержали 56 сенаторов из 100 при необходимых 60, уточняет Bloomberg.

Представители Демпартии заявляли, что не будут поддерживать какие-либо инициативы, не направленные на завершение приостановки работы американского правительства (шатдаун).

Отмечается, что документ был внесён на новое рассмотрение.

Президент США Дональд Трамп выступил со специальным телеобращением к американцам, посвященном "шатдауну".