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В Сенате США разработают законопроект о санкциях по РФ

В Сенате США разработают законопроект о санкциях по РФ Сенаторы Конгресса США на следующей неделе начнут заниматься законопроектом, предусматривающим ужесточение санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран.
Другие страны
31 мая 2025 г. 04:46
В Сенате США разработают законопроект о санкциях по РФ

Сенаторы Конгресса США на следующей неделе начнут заниматься законопроектом, предусматривающим ужесточение санкций в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран.

Как передает Report, об этом заявили члены Сената республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) в ходе визита в Киев.

Грэм выразил уверенность в том, что его коллеги в верхней палате Конгресса готовы к такой работе.

"Так что я бы ожидал, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать санкционный законопроект. Есть и члены Палаты представителей Конгресса, которые готовы двигаться. И вы увидите действия Конгресса", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг Украины и возможные действия США в отношении России.

При этом он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп оперировал сроком в две недели, когда рассуждал о намерении Вашингтона дать оценку ходу переговоров по урегулированию в Украине.

"Я не вижу ничего применительно к встрече в Стамбуле в понедельник, что дало бы мне хоть какую-то надежду на заинтересованность России в мире", - утверждал Грэм.

Со своей стороны выступавший вместе с ним сенатор Блюменталь заверял, что Европа готова поддержать предлагаемое американскими законодателями ужесточение санкций в отношении России. По его словам, эти планы получили поддержку со стороны "европейских союзников".

"Отсюда мы едем в Париж, чтобы переговорить с высшим руководством там. Но это должен быть единый подход", - отметил законодатель. Он напомнил, что законопроект предусматривает введение "пошлин в размере 500% в отношении Индии, Китая <...>" и других торговых партнеров России.

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