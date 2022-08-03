В Сенате США пройдет голосование по приему Финляндии и Швеции в НАТО

Сенат США в среду намерен ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Сенат США в среду намерен ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщил AP.

"Наш альянс с НАТО является основой, которая гарантировала демократию в западном мире после окончания Второй мировой войны", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер, отметив, что совместно с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом пообещал, что будет одобрена резолюция о ратификации как можно быстрее.

Сенаторы пригласили финского и шведского послов в США "стать свидетелями исторических дебатов и голосования в среду".

Документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО уже ратифицировали парламенты 20 из 30 государств - членов альянса.