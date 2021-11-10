В Сенате США призвали Байдена запретить экспорт нефти

Группа из 11 сенаторов-демократов призвала президента Джозефа Байдена ввести запрет на экспорт сырой нефти и использование национального резерва.
Как передает Report, об этом сообщает
В письме президенту сенаторы утверждают, что эта мера позволит сдержать рост розничных цен на топливо и газ.
В росте цен сенаторы обвинили ОПЕК (организация стран - экспортеров нефти), которая, по их словам, «намеренно манипулирует ценами на газ», ограничивая поставки нефти.
Кроме того, сенаторы считают, поскольку США занимаются перспективными разработками в области «зеленой» энергетики, они должны «обеспечить американцам возможность заправлять свои автомобили на заправочной станции».
По данным Управления энергетической информации США, цены на газ растут каждый месяц после инаугурации Байдена - с 0,6 за литр в январе до 0,8 долларов США за литр в октябре.