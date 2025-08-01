В Сенате США представили законопроект о выделении Киеву помощи на $54,6 млрд

Законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на сумму $54,6 млрд был представлен в Сенат Конгресса США.

Законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на сумму $54,6 млрд был представлен в Сенат Конгресса США.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Комитета по иностранным делам верхней палаты.

Авторами законопроекта являются старший демократ в указанном комитете Джинн Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) и республиканка Лиза Мурковски (от штата Аляска). Согласно тексту, помощь объемом почти $55 млрд должна быть оказана Украине в течение 2026-го (начнется 1 октября 2025 года) и 2027-го финансовых годов.

Законопроект предусматривает выделение Украине прямой военной помощи, а также инвестиции в военно-промышленный сектор США. Кроме того, его авторы предлагают использовать для оплаты помощи Украине доходы от замороженных в США российских активов.

Сенаторы предложили выделить на оказание военной помощи Украине $30 млрд, а также передать Киеву $3 млрд в рамках механизма Foreign Military Financing, который предполагает предоставление иностранным государствам грантов и кредитов для закупок американского вооружения.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение доступных в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority, позволяет президенту США своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае ЧС - ред.) средств со $100 млн до $6 млрд как в 2026-м, так и в 2027-м финансовых годах. Еще $600 млн должны быть переданы по линии Госдепартамента в рамках проектов по поддержке правоохранительных органов Украины и ее программ по борьбе с коррупцией.