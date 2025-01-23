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В Сенате США поддержали выдвинутые Трампом кандидатуры на посты глав Минэнерго и МВД

В Сенате США поддержали выдвинутые Трампом кандидатуры на посты глав Минэнерго и МВД Комитет по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса поддержал выдвинутые президентом страны Дональдом Трампом кандидатуры на должности главы Минэнерго и министра внутренних дел.
Другие страны
23 января 2025 г. 20:45
В Сенате США поддержали выдвинутые Трампом кандидатуры на посты глав Минэнерго и МВД

Комитет по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса поддержал выдвинутые президентом страны Дональдом Трампом кандидатуры на должности главы Минэнерго и министра внутренних дел.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, кандидатуру Криса Райта на пост министра энергетики поддержали 15 членов комитета, 5 высказались против.

Согласно информации, в поддержку кандидатуры Дугласа Бергама на должность министра внутренних дел выступили 18 членов комитета, против - 2.

Следующим шагом станет итоговое голосование по выдвинутым Трампом кандидатурам полным составом Сената. В случае утверждения Райт и Бергам будут приведены к присяге.

По оценкам экспертов, глава нефтяной компании Liberty Energy Райт, как и Трамп, выступает за наращивание добычи нефти и убежден в необходимости использования ископаемых видов топлива. Как ожидается, Райт поддержит Трампа и в его отказе от глобального сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата, так как глава Liberty Energy не считает, что выбросы парниковых газов повышают температуру на планете и вызывают стихийные бедствия.

Отметим, что Бергам в 2016 году занял должность губернатора Северной Дакоты. В июне 2023 года он заявил, что США должны добиться максимальной прозрачности в вопросе военных поставок Украине. Губернатор не высказывался против дальнейшей поддержки Киева, но отмечал, что Вашингтону не следует давать украинским властям карт-бланш при оказании помощи.

Как отмечал Трамп, помимо того что Бергам станет главой МВД, он также возглавит Национальный совет по энергетике, который, по задумке новой администрации, объединит все ведомства, связанные с добычей и реализацией энергоресурсов.

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