В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента большое количество документов, связанных со звонком президента Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии, передает Report со ссылкой на РИА Новости

Трансляцию заседания ведет канал C-Span.

По итогам голосования за отклонение предложения проголосовали 53 сенатора, против – 47.

Запрос был оформлен в виде поправки к резолюции республиканцев о процедуре рассмотрения импичмента, голосование по которой должно состояться в тот же день.

Как только были оглашены результаты, лидер демократов в сенате Чак Шумер объявил, что представил еще одну поправку. Ее содержание по сути в основном повторяет запрос в Белый дом, только адресатом теперь является Белый дом. В начале слушаний лидер имеющих в верхней палате большинство республиканцев в сенате Митч Макконнелл пообещал, что подобные поправки не будут приняты.