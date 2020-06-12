​В Сенате США одобрили оборонный бюджет страны

Комитет сената США по вооруженным силам одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

За законопроект проголосовали 25 членов комитета, против были двое. Законопроект еще должен принять полный состав сената, затем его следует согласовать с проектом палаты представителей и при необходимости проголосовать вновь, и лишь затем он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Среди мер законопроекта — предложение переименовать военные базы, названные именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне. Сенатор Элизабет Уоррен внесла эту поправку на фоне протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

Также оборонный бюджет расширяет финансирование элементов ПРО и гиперзвукового оружия, в том числе компонентов для батарей заатмосферного перехвата THAAD.