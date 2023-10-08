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В Сенате США намерены внести законопроект о помощи Израилю

В Сенате США намерены внести законопроект о помощи Израилю Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) намерен представить законопроект о выделении дополнительной помощи Израилю, а также добиваться утверждения нового американского посла в этой стране.
Другие страны
8 октября 2023 г. 09:08
В Сенате США намерены внести законопроект о помощи Израилю

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) намерен представить законопроект о выделении дополнительной помощи Израилю, а также добиваться утверждения нового американского посла в этой стране.

Как передает Report, соответствующее заявление законодателя опубликовано в субботу на сайте комитета.

Автор законопроекта отметил, что эта мера, в частности, будет предусматривать пополнение запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны "Железный купол" в еврейском государстве.

"Я также призываю рассмотреть дополнительное финансирование на оборону Израиля по мере того, как он оценивает непосредственные последствия террористической атаки", - отметил сенатор.

Он также заявил о планах представить резолюцию об укреплении приверженности отношениям между США и Израилем. По его мнению, администрации США и Конгрессу следует предложить дополнительное содействие еврейскому государству в ближайшие дни или недели.

"Сейчас как никогда важно, чтобы в Израиле был утвержденный Сенатом посол. Вот почему я надеюсь, что мои коллеги вместе со мной без промедления утвердят бывшего министра финансов США Джейкоба Лью на посту нового американского посла в Израиле", - подчеркнул законодатель.

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