В Сенате США намерены внести законопроект о помощи Израилю

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) намерен представить законопроект о выделении дополнительной помощи Израилю, а также добиваться утверждения нового американского посла в этой стране.

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) намерен представить законопроект о выделении дополнительной помощи Израилю, а также добиваться утверждения нового американского посла в этой стране.

Как передает Report , соответствующее заявление законодателя опубликовано в субботу на сайте комитета.

Автор законопроекта отметил, что эта мера, в частности, будет предусматривать пополнение запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны "Железный купол" в еврейском государстве.

"Я также призываю рассмотреть дополнительное финансирование на оборону Израиля по мере того, как он оценивает непосредственные последствия террористической атаки", - отметил сенатор.

Он также заявил о планах представить резолюцию об укреплении приверженности отношениям между США и Израилем. По его мнению, администрации США и Конгрессу следует предложить дополнительное содействие еврейскому государству в ближайшие дни или недели.

"Сейчас как никогда важно, чтобы в Израиле был утвержденный Сенатом посол. Вот почему я надеюсь, что мои коллеги вместе со мной без промедления утвердят бывшего министра финансов США Джейкоба Лью на посту нового американского посла в Израиле", - подчеркнул законодатель.