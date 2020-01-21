В Сенате США начались слушания по импичменту Трампу

Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу начались во вторник в сенате США, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"На прошлой неделе сенат пересек одну из самых печальных черт в системе нашей власти. Мы начали третий процесс импичмента президенту в американской истории. Это уникальная ответственность", - такими словами открыл заседание лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Макконнелл отметил, что только сенат в состоянии решить вопрос импичмента, назвав разбирательство своего рода "вступительным экзаменом" для верхней палаты перед лицом председательствующего на процессе председателя Верховного суда Джона Робертса.

Он заявил, что большинство сенаторов уже готовы поддержать выносимую на рассмотрение сената во вторник резолюцию по организации процесса. "Она устанавливает структуру, которая справедлива, беспристрастна", - сказал лидер республиканцев в верхней палате.

В частности, порядок предполагает, что сначала выступят представители обвинения от нижней палаты, потом слово получит юрист президента, далее сенаторы получать возможность задать вопросы в письменном виде к любой из сторон. На четвертой стадии сенат решит, нужны ли для рассмотрения дополнительные доказательства или свидетели, добавил Макконнелл.

"Если кто-то из сенаторов попробует внести изменения в порядок процесса, или вызвать конкретных свидетелей, или запросить документы, я не дам хода этим инициативам, потому что сенат позже по ходу процесса решит эти вопросы", - заверил он.