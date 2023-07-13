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В Сенате призвали запретить президентам США выводить страну из НАТО

В Сенате призвали запретить президентам США выводить страну из НАТО Сенаторы от Демократической и Республиканской партий подготовили законопроект, запрещающий любому президенту США покинуть НАТО без согласования подобного решения с Конгрессом.
Другие страны
13 июля 2023 г. 13:12
В Сенате призвали запретить президентам США выводить страну из НАТО

Сенаторы от Демократической и Республиканской партий подготовили законопроект, запрещающий любому президенту США покинуть НАТО без согласования подобного решения с Конгрессом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Президент не может приостановить, прекратить действие, денонсировать или вывести Соединенные Штаты из Североатлантического договора, заключенного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года, кроме как по совету и с согласия Сената, при условии, что две трети присутствующих сенаторов согласны, или в соответствии с актом Конгресса", - говорится в тексте документа.

Агентство отмечает, что это уже не первая попытка принятия подобного законопроекта, данный документ вносился еще при бывшем президенте США Дональде Трампе. Причиной для этого послужили заявление политика-республиканца о возможном выходе американской стороны из НАТО. При этом его преемник Джо Байден, напротив, во время своего президентства взял курс на укрепление взаимодействия в рамках Альянса.

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