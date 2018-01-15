В сенате обвинили Трампа в сталинизме

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Американский сенатор Джефф Флэк заявил, что намерен обратиться к сенату с речью, в которой подвергнет критике использование президентом Дональдом Трампом термина “враг народа”.

Как передает Report, об этом сообщает NBCNews.

Флэк напомнил, что эту фразу использовал Иосиф Сталин.

“Когда политик называет любую прессу, которая его не устраивает, “фейковыми СМИ”, то как раз этот человек должен вызывать позрения, а не пресса”, — заявил сенатор.

Он добавил, что подобное явление говорит о состоянии американской демократии, в которой президент использует слова, которые использовал Сталин для обозначения своих врагов.