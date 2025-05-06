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В Сенате Конгресса США представили законопроект о расширении связей с Тайванем

В Сенате Конгресса США представили законопроект о расширении связей с Тайванем Сенаторы Джон Кертис (республиканец от штата Юта) и Джефф Меркли (демократ от штата Орегон) представили в верхней палате Конгресса США законопроект об углублении связей с Тайванем.
Другие страны
6 мая 2025 г. 06:23
В Сенате Конгресса США представили законопроект о расширении связей с Тайванем

Сенаторы Джон Кертис (республиканец от штата Юта) и Джефф Меркли (демократ от штата Орегон) представили в верхней палате Конгресса США законопроект об углублении связей с Тайванем.

Как передает Report, он предусматривает утверждение Сенатом кандидатуры директора Американского института на Тайване (де-факто посольство США на острове), а также предписывает федеральному правительству создать межведомственную целевую группу по тайваньской политике.

Кроме того, в тексте указывается, что администрация США должна будет содействовать участию Тайваня в работе международных организаций, а также добиваться присвоения острову статуса их полноправного участника.

В законопроекте подчеркивается необходимость укреплять торгово-экономические связи между Вашингтоном и Тайбэем, а также углублять сотрудничество в сфере безопасности.

Кроме того, в тексте оговаривается приглашение тайваньских военных на двусторонние и многосторонние военные маневры, а также регулярное проведение между США и Тайванем консультаций по поставкам вооружений на коммерческой основе.

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