В Сенате Конгресса США представили законопроект о расширении связей с Тайванем

Сенаторы Джон Кертис (республиканец от штата Юта) и Джефф Меркли (демократ от штата Орегон) представили в верхней палате Конгресса США законопроект об углублении связей с Тайванем.
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Кроме того, в тексте указывается, что администрация США должна будет содействовать участию Тайваня в работе международных организаций, а также добиваться присвоения острову статуса их полноправного участника.
В законопроекте подчеркивается необходимость укреплять торгово-экономические связи между Вашингтоном и Тайбэем, а также углублять сотрудничество в сфере безопасности.
Кроме того, в тексте оговаривается приглашение тайваньских военных на двусторонние и многосторонние военные маневры, а также регулярное проведение между США и Тайванем консультаций по поставкам вооружений на коммерческой основе.