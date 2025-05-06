В Сенате Конгресса США представили законопроект о расширении связей с Тайванем

Сенаторы Джон Кертис (республиканец от штата Юта) и Джефф Меркли (демократ от штата Орегон) представили в верхней палате Конгресса США законопроект об углублении связей с Тайванем.

Сенаторы Джон Кертис (республиканец от штата Юта) и Джефф Меркли (демократ от штата Орегон) представили в верхней палате Конгресса США законопроект об углублении связей с Тайванем.

Как передает Report , он предусматривает утверждение Сенатом кандидатуры директора Американского института на Тайване (де-факто посольство США на острове), а также предписывает федеральному правительству создать межведомственную целевую группу по тайваньской политике.

Кроме того, в тексте указывается, что администрация США должна будет содействовать участию Тайваня в работе международных организаций, а также добиваться присвоения острову статуса их полноправного участника.

В законопроекте подчеркивается необходимость укреплять торгово-экономические связи между Вашингтоном и Тайбэем, а также углублять сотрудничество в сфере безопасности.

Кроме того, в тексте оговаривается приглашение тайваньских военных на двусторонние и многосторонние военные маневры, а также регулярное проведение между США и Тайванем консультаций по поставкам вооружений на коммерческой основе.